Onuachu attı Nijerya kazandı!

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Uganda ile karşılaştı. Mücadelenin açılış golü 28. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Raphael Onyedika'nın 62 ve 67. dakikada kaydettiği gollerle birlikte skor 3-0 oldu. Uganda'da Rogers Kassim Mato, 75. dakikada fileleri havalandırmayı başardı ve farkı 2'ye indirdi. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Nijerya, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Uganda'nın yedek kalecisi Jamal Omar Salim, 57. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Uganda'yı 3-1 mağlup eden Nijerya Milli Takımı, C Grubu'nu 9 puan ile kayıpsız ve lider olarak tamamladı. Nijerya'da ilk 11'de başladıkları maçta Galatasaraylı Osimhen 87 dakika, Trabzonsporlu Paul Onuachu 77 dakika sahada kaldı. Maça yedek kulübesinde başlayan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise mücadelede süre almadı.