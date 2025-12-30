Lewandowski transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı! Körfez’den ve ABD’den…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Alman basını Bild'in haberine göre, Noel'den kısa süre önce Katalan kulübün tesislerinde Polonyalı golcü ve menajeri Pini Zahavi, MLS temsilcisi Chicago Fire ile bir görüşme gerçekleştirdi. Amerikan ekibinin, Lewandowski'yi kadrosuna katma isteğini net şekilde ilettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, tecrübeli santrfora Suudi Arabistan kulüplerinin de ciddi ilgi gösterdiği vurgulandı. Yüksek maaşlı tekliflerin masada olduğu, ancak oyuncunun henüz karar aşamasına gelmediği ifade edildi.