Ziraat Türkiye Kupası
Lewandowski transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Körfez'den ve ABD'den…

Lewandowski transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı! Körfez’den ve ABD’den…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski için transfer trafiği hızlandı. Polonyalı yıldızın temsilcisi Pini Zahavi'nin MLS ekibi Chicago Fire ile masaya oturduğu, Suudi Arabistan kulüplerinin de nabız yokladığı öğrenilirken; Fenerbahçe'nin de deneyimli golcüyle temasta olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 10:26
Lewandowski transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı! Körfez’den ve ABD’den…

Barcelona ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Alman basını Bild'in haberine göre, Noel'den kısa süre önce Katalan kulübün tesislerinde Polonyalı golcü ve menajeri Pini Zahavi, MLS temsilcisi Chicago Fire ile bir görüşme gerçekleştirdi. Amerikan ekibinin, Lewandowski'yi kadrosuna katma isteğini net şekilde ilettiği belirtildi.

Lewandowski transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı! Körfez’den ve ABD’den…

Haberde ayrıca, tecrübeli santrfora Suudi Arabistan kulüplerinin de ciddi ilgi gösterdiği vurgulandı. Yüksek maaşlı tekliflerin masada olduğu, ancak oyuncunun henüz karar aşamasına gelmediği ifade edildi.

Lewandowski transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı! Körfez’den ve ABD’den…

FENERBAHÇE DE YARIŞTA

Daha önce Fenerbahçe'nin de 37 yaşındaki yıldızla ilgilendiği ve Lewandowski'nin temsilcileriyle temasa geçtiği kaydedilmişti. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli golcünün durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor.

Lewandowski transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı! Körfez’den ve ABD’den…

BARCELONA İHTİMALİ MASADA

Öte yandan Lewandowski'nin mevcut sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu nedenle Barcelona'da kalmak da yıldız oyuncu için hala güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Lewandowski transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı! Körfez’den ve ABD’den…

SEZON PERFORMANSI

Polonyalı forvet, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 18 maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Lewandowski transferinde Fenerbahçe’ye rakip çıktı! Körfez’den ve ABD’den…

İŞTE O HABER

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
