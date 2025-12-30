CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Ettifaq-Al Nassr MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Al Ettifaq-Al Nassr MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi 11. haftasında Al Ettifaq ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo önderliğinde zirvedeki yerini korumayı hedefleyen deplasman ekibi, güçlü rakibine karşı galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ligin formda takımına karşı iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Al Ettifaq ise 15 puanla 8. sırada yer alıyor. Futbolseverler özellikle, "Al Ettifaq-Al Nassr maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Al Ettifaq-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 18:00
Al Ettifaq-Al Nassr MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Al Ettifaq-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. hafta, Al Ettifaq ile Al Nassr arasındaki heyecan dolu karşılaşmayla devam ediyor. Cristiano Ronaldo'nun liderliğinde zirvedeki konumunu korumak isteyen Al Nassr, zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İç sahada güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde olan Al Ettifaq ise 15 puanla 8. sırada yer alıyor ve avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Peki, Al Ettifaq-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL ETTIFAQ-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. haftada oynanacak Al Ettifaq-Al Nassr maçı 30 Aralık Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

AL ETTIFAQ-AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

EGO Stadyumu'nda oynanacak Al Ettifaq-Al Nassr maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL ETTIFAQ-AL NASSR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa
