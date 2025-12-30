CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Körfezli karatecilere Sakarya'da 13 madalya!

Körfezli karatecilere Sakarya'da 13 madalya!

Körfez Gençlerbirliği karate takımı, Sakarya’daki Türkiye Yıldızlar Ligi’nde 7 altın dahil toplam 13 madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 14:45
Körfezli karatecilere Sakarya'da 13 madalya!

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate takımı, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi müsabakalarında 7'si altın olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Hendek ilçesinde düzenlenen "Türkiye Yıldızlar Karate Ligi Doğan Erdoğan 2. Etap" müsabakalarına Körfez ekibi 17 sporcuyla katıldı. Toplam 70 kulüpten 1300 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Körfezli karateciler önemli derecelere imza attı.

Kübra Kılınç (13 yaş 44 kilo), Alperen Köse (13 yaş 60 kilo), Eymen Tarık Urak (10 yaş 41 kilo), Abdullah Oğuzkağan Eraslan (9 yaş 38 kilo), Muhammed Eymen Ertuğrul (8 yaş 36 kilo), Eriç Mert Urak (8 yaş 26 kilo) ve Alparslan Muhammed Eraslan (7 yaş 26 kilo) kategorilerinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada ayrıca Kağan Berk Bektaş ve Hatice Özdemir gümüş madalya kazanırken, Hilmi Metehan Toker, Ertuğrul Poyraz, Zehra Açar ve Elif Yüsra Aydın ise üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya elde etti.

Kulüp yetkilileri, desteklerinden dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti.

