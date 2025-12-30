Arsenal-Aston Villa maçı hakkında: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında lider Arsenal, sahasında sezonun flaş ekibi Aston Villa’yı ağırlıyor. Ligde topladığı 42 puanla zirvede yer alan Mikel Arteta’nın öğrencileri, evindeki sekiz maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek 2025 yılını lider kapatmayı hedefliyor. Öte yandan, ligde 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 39 puanla 3. sırada yer alan Unai Emery’nin Aston Villa’sı, Arsenal’ı deplasmanda devirerek puanları eşitlemeyi ve şampiyonluk yarışında 'ben de varım' demeyi amaçlıyor. İşte Arsenal-Aston Villa maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 14:23 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 14:26
Arsenal-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de yılın son akşamında Emirates Stadyumu, taktiksel bir başyapıta sahne olmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, orta sahada Martin Odegaard ve yeni transfer Martín Zubimendi'nin uyumuyla oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Konuk ekip Aston Villa ise, tarihinin en formda dönemlerinden birini geçirse de bu kritik maça en önemli iki ismi olan Matty Cash ve Boubacar Kamara'nın cezaları nedeniyle eksik çıkacak. Unai Emery'nin eski takımına karşı kuracağı kontra atak kurgusu ve Ollie Watkins'in Arsenal savunmasına karşı olan etkileyici gol istatistiği, bu dev randevunun kaderini belirleyecek ana unsurlar arasında yer alıyor. İşte Arsenal-Aston Villa maçı detayları...

Arsenal-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Aston Villa maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele Türkiye Saati ile 23.15'te başlayacak.

Arsenal-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Darren England'ın düdüğüyle start alacak Arsenal-Aston Villa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arsenal-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Eze

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins

