Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon arasında Antalya'da kamp yapacak. Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta Lara'da toplanarak sezonun ikinci yarısı için antrenmanlara başlayacak.

Başkent ekibi, Antalya kampında 8 Ocak'ta hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 14 Ocak'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu tarihe kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Karşılaşma sonrası Ankara'ya dönecek kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.