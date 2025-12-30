CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu!

Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu!

Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampında hazırlıklarını sürdürecek. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 16:52
Gençlerbirliği'nin devre arası kamp programı belli oldu!

Trendyol Süper lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon arasında Antalya'da kamp yapacak. Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, 1 Ocak'ta Lara'da toplanarak sezonun ikinci yarısı için antrenmanlara başlayacak.

Başkent ekibi, Antalya kampında 8 Ocak'ta hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 14 Ocak'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu tarihe kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Karşılaşma sonrası Ankara'ya dönecek kırmızı-siyahlılar, çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

Milan’dan Icardi planı!
