CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Wolverhampton canlı yayın izle | Maç saati ve kanalı!

Manchester United-Wolverhampton canlı yayın izle | Maç saati ve kanalı!

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Manchester United, sahasında ligin son sırasındaki Wolverhampton’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 29 puanla 6. sırada yer alan ve Ruben Amorim yönetiminde yeni bir kimlik kazanan İngiliz devi, 2025 yılını galibiyetle kapatarak ilk dört yarışındaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. Sadece 2 puanla ligin dibine demir atan ve henüz galibiyetle tanışamayan Wolverhampton ise, bu zorlu deplasmanda sezonun en büyük sürprizine imza atarak makus talihini yenmeye çalışacak. İşte Manchester United-Wolverhampton maçı canlı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 14:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United-Wolverhampton canlı yayın izle | Maç saati ve kanalı!

Manchester United-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Wolverhampton mücadelesi, ev sahibi için hem bir gövde gösterisi hem de 2025 yılının zorlu lig maratonunu moralli kapatma fırsatı niteliği taşıyor. Teknik direktör Ruben Amorim, Newcastle karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından takımın taktiksel esnekliğini artırmayı planlıyor. Öte yandan, lig tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Wolverhampton cephesinde ise moral seviyesi oldukça düşük. Afrika Uluslar Kupası'na (AFCON) giden oyuncuların yokluğuyla iyice sarsılan Wolves, katı bir savunma anlayışıyla Manchester deplasmanından puan kopararak ligde kalma umutlarını canlı tutmaya çalışacak. İşte Manchester United-Wolverhampton maç bilgileri...

Manchester United-Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United-Wolverhampton maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Old Trafford'daki mücadele Türkiye Saati ile 23.15'te başlayacak.

Manchester United-Wolverhampton MAÇI HANGİ KANALDA?

Thomas Bramall'ın düdüğüyle start alacak Manchester United-Wolverhampton maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Tohumcu transferinde kötü haber!
REKLAM - D&R
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Mehmet Akif Ersoy'un yeniden ifadesi alınacak! Etkin pişmanlıktan mı faydalanacak?
F.Bahçe'den Nkunku hamlesi!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe Berre İnce ile vedalaştı! Göztepe Berre İnce ile vedalaştı! 14:10
Dev maçın biletleri satışa çıktı! Dev maçın biletleri satışa çıktı! 14:06
Fransız devi F.Bahçeli yıldız için yeniden devrede! Fransız devi F.Bahçeli yıldız için yeniden devrede! 14:03
West Ham United-Brighton maçı ayrıntıları! West Ham United-Brighton maçı ayrıntıları! 13:59
Techno 293 Dünya Yelken Şampiyonası! Techno 293 Dünya Yelken Şampiyonası! 13:56
F.Bahçe'den Nkunku hamlesi! F.Bahçe'den Nkunku hamlesi! 13:54
Daha Eski
Trabzonspor’da kupa mesaisi! Trabzonspor’da kupa mesaisi! 13:45
Beşiktaş'ta 'çeyrek'ler belirleyici oldu! Beşiktaş'ta 'çeyrek'ler belirleyici oldu! 13:39
Burnley-Newcastle United maçı izleme bilgileri! Burnley-Newcastle United maçı izleme bilgileri! 13:35
Nottingham Forest-Everton maçı hangi kanalda? Nottingham Forest-Everton maçı hangi kanalda? 13:09
NBA'den Alperen'e büyük onur! NBA'den Alperen'e büyük onur! 12:37
Trabzonspor'a müjdeli haber! Trabzonspor'a müjdeli haber! 12:26