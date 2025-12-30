CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 18:36
Galatasaray'da Yakup Sekizkök ile yollar ayrıldı!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca, kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dâhil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e, emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

