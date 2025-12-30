CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

Genç yaşı ve başarılı performansı ile gündem olmayı sürdüren Nikola Krstovic'in adı Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Genç futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, "Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Nikola Krstovic istatistikleri ve kariyeri merak ediliyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 22:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

Genç yaşında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Nikola Krstovic, Türk kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Yükselen grafiğiyle merak uyandıran başarılı oyuncu hakkında bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi detayları araştırıyor. Özellikle kariyer yolculuğu ve ortaya koyduğu istatistikler, sporseverlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İşte, Krstovic hakkında merak edilenler...

Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

NIKOLA KRSTOVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Nikola Krstovic, 5 Nisan 2000 tarihinde Karadağ'ın Golubovci bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolcu olarak kariyerine devam eden Krstovic'in boyu ise 1,85 metre.

Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

NIKOLA KRSTOVIC MEVKİSİ

Güçlü fiziği ve teknik özellikleri ile ön plana çıkan Nikola Krstovic santrafor mevkisinde oynuyor. Karadağlı futbolcu genellike sağ ayağını kullanıyor.

Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

NIKOLA KRSTOVIC İSTATİSTİKLERİ VE KARİYERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerine Zeta'da başlayan Nikola Krstovic'in oynadığı takımlar sırasıyla şöyle:

Red Star Belgrade, Graficar Beograd (Kiralık), DAC Dunajska Streda, Lecce, Atalanta

Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

Nikola Krstovic, bu takımlarda 291 maça çıkarken, 105 defa fileleri havalandırmayı başardı. 20 kez asist yapan Nikola Krstovic istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Karadağ Milli Takımı'nda ise 33 karşılaşmada süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve asist yaptı.

Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

NIKOLA KRSTOVIC PİYASA DEĞERİ

Niko Krstovic Transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri 20 milyon euro.

REKLAM - D&R
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan: İsrail'in Somaliland'in bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur
Milan’dan Icardi planı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahçeşehir Koleji farklı kazandı Bahçeşehir Koleji farklı kazandı 21:51
PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası 21:47
Onuachu attı Nijerya kazandı! Onuachu attı Nijerya kazandı! 21:11
Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde! Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde! 20:59
Cimbom, Fırtına'ya hazırlanıyor! Cimbom, Fırtına'ya hazırlanıyor! 20:04
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 19:47
Daha Eski
Al Akhdoud-Damac FC maçı detayları Al Akhdoud-Damac FC maçı detayları 19:46
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 19:03
G.Saray'da ayrılık! G.Saray'da ayrılık! 18:36
Necip Uysal'dan açıklama! Necip Uysal'dan açıklama! 18:13
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor! Fırtına'da hazırlıklar sürüyor! 18:01
Al Ettifaq-Al Nassr maçı detayları Al Ettifaq-Al Nassr maçı detayları 18:00