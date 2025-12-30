Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Krstovic istatistikleri

Genç yaşı ve başarılı performansı ile gündem olmayı sürdüren Nikola Krstovic'in adı Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Genç futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler, "Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Nikola Krstovic istatistikleri ve kariyeri merak ediliyor. İşte detaylar...
Genç yaşında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Nikola Krstovic, Türk kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Yükselen grafiğiyle merak uyandıran başarılı oyuncu hakkında bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi detayları araştırıyor. Özellikle kariyer yolculuğu ve ortaya koyduğu istatistikler, sporseverlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. İşte, Krstovic hakkında merak edilenler...
NIKOLA KRSTOVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Nikola Krstovic, 5 Nisan 2000 tarihinde Karadağ'ın Golubovci bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolcu olarak kariyerine devam eden Krstovic'in boyu ise 1,85 metre.
NIKOLA KRSTOVIC MEVKİSİ
Güçlü fiziği ve teknik özellikleri ile ön plana çıkan Nikola Krstovic santrafor mevkisinde oynuyor. Karadağlı futbolcu genellike sağ ayağını kullanıyor.
NIKOLA KRSTOVIC İSTATİSTİKLERİ VE KARİYERİ
Profesyonel futbolculuk kariyerine Zeta'da başlayan Nikola Krstovic'in oynadığı takımlar sırasıyla şöyle:
Red Star Belgrade, Graficar Beograd (Kiralık), DAC Dunajska Streda, Lecce, Atalanta
Nikola Krstovic, bu takımlarda 291 maça çıkarken, 105 defa fileleri havalandırmayı başardı. 20 kez asist yapan Nikola Krstovic istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Karadağ Milli Takımı'nda ise 33 karşılaşmada süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve asist yaptı.
NIKOLA KRSTOVIC PİYASA DEĞERİ
Niko Krstovic Transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri 20 milyon euro.