Karadeniz ekiplerinin Samet Akaydın yarışı!

Karadeniz ekiplerinin Samet Akaydın yarışı!

Çaykur Rizespor’un tecrübeli savunmacısı Samet Akaydın, Trabzonspor ve Samsunspor’un transfer radarına girerken, Karadeniz ekibinin milli futbolcuyla sözleşme yenilemeye yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 14:44
Karadeniz ekiplerinin Samet Akaydın yarışı!

Çaykur Rizespor ve A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli ismi Samet Akaydın için Samsunspor ve Trabzonspor devreye girdi. Çaykur Rizespor da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmak istiyor.

Süper Lig'de ikinci yarı öncesinde transfer dönemi resmen başlarken, takımların takviye çalışmaları devam ediyor. Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydın, Trabzonspor ve Samsunspor'un radarına girdi. İkinci yarı öncesinde kadrosunu takviye etmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin tecrübeli savunmacıyı kadrosuna görmek istediği öğrenildi. Öte yandan Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Samsunspor da Samet Akaydın'ın durumunu yakından takip ediyor.

RİZESPOR'DA KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Öte yandan tecrübeli savunmacının kulübü Çaykur Rizespor da Samet Akaydın'ı kadrosuna tutmak istiyor. Sezonun ilk yarısında 15'i Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 16 maça çıkan Samet Akaydın, takımına 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Samet Akaydın ile masaya oturan mavi-yeşillilerin, tecrübeli futbolcuyla sözleşme yenileme konusunda büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

