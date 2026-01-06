Fildişi Sahili’nden net galibiyet! Çeyrek finalde rakip Mısır

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fildişi Sahili, Burkina Faso ile Marakeş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Fildişi Sahili, turnuvada çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren goller 20. dakikada Amad Diallo, 32. dakikada Yan Diomande ve 87. dakikada Bazoumana Touré'den geldi. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Fildişi Sahili, savunmada da rakibine fırsat tanımadı.
Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili, çeyrek finalde Mısır ile eşleşti. İki ekip arasındaki kritik mücadele 10 Ocak Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.