CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fildişi Sahili’nden net galibiyet! Çeyrek finalde rakip Mısır

Fildişi Sahili’nden net galibiyet! Çeyrek finalde rakip Mısır

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Burkina Faso’yu farklı mağlup eden Fildişi Sahili, adını çeyrek finale yazdırarak Mısır’ın rakibi oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 00:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fildişi Sahili’nden net galibiyet! Çeyrek finalde rakip Mısır

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fildişi Sahili, Burkina Faso ile Marakeş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Fildişi Sahili, turnuvada çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren goller 20. dakikada Amad Diallo, 32. dakikada Yan Diomande ve 87. dakikada Bazoumana Touré'den geldi. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Fildişi Sahili, savunmada da rakibine fırsat tanımadı.

Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili, çeyrek finalde Mısır ile eşleşti. İki ekip arasındaki kritik mücadele 10 Ocak Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

Nijerya'dan Osimhen için açıklama!
F.Bahçe Süper Kupa finalinde G.Saray'ın rakibi oldu! İşte maçın özeti
DİĞER
Fenerbahçe’nin yıldızına Serie A devi talip oldu! Temaslar başladı
Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde ne dedi? "Uyuşturucuyu Veyis Ateş getirdi" | Kenan Tekdağ ve Ela Rumeysa sözleri...
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi!
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 00:47
Fildişi Sahili’nden net galibiyet! Fildişi Sahili’nden net galibiyet! 00:13
Fenerbahçe'den 4'te 4 paylaşımı! Fenerbahçe'den 4'te 4 paylaşımı! 23:56
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 23:35
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 23:31
Beşiktaş'tan kritik galibiyet! Beşiktaş'tan kritik galibiyet! 23:04
Daha Eski
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 22:36
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 22:04
Cezayir uzatmada güldü! Cezayir uzatmada güldü! 21:54
F.Bahçe Opet’ten gövde gösterisi! F.Bahçe Opet’ten gövde gösterisi! 21:51
Kasımpaşa Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı! Kasımpaşa Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı! 21:45
F.Bahçe Medicana Polonya’da set vermedi F.Bahçe Medicana Polonya’da set vermedi 21:40