Fenerbahçe'den 4'te 4 paylaşımı!

Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de evinde Olympiakos'u 88-80'lik skorla mağlup etti.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56 ile geçerek yarı finale yükseldi.

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Medicana deplasmanda Budowlani Lanz'ı 3-0 ile geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.