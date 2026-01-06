Fenerbahçe'den 4'te 4 paylaşımı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe 4 farklı branşta çıktığı 4 maçta da galip geldi. Sarı-lacivertlilerin futbol, kadın ve erkek basketbol ve kadın voleybol takımları çıktığı maçlarda galip gelerek taraftarlarını mutlu etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:56
Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de evinde Olympiakos'u 88-80'lik skorla mağlup etti.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56 ile geçerek yarı finale yükseldi.

Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Medicana deplasmanda Budowlani Lanz'ı 3-0 ile geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

