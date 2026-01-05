CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Nijerya-Mozambik MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nijerya-Mozambik MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya gelecek. Çeyrek final bileti için sahaya çıkacak iki takım da Fas'ta oynanacak mücadelede turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfried Ndidi gibi isimlerin yer aldığı Nijerya'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler merakla, "Nijerya-Mozambik maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nijerya-Mozambik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 13:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nijerya-Mozambik MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nijerya-Mozambik maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Fas'ta oynanacak kritik karşılaşmada iki ekip de turu geçmenin hesaplarını yaparken, Osimhen, Onuachu ve Ndidi gibi yıldızlarıyla öne çıkan Nijerya'da ilk 11 tercihleri merak konusu. Maç öncesinde futbolseverler, Nijerya-Mozambik karşılaşmasının canlı yayın bilgileri, oynanacağı gün ve başlama saatini araştırıyor. Detaylar haberimizde...

NİJERYA-MOZAMBİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda oynanacak Nijerya-Mozambik maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

NİJERYA-MOZAMBİK MAÇI HANGİ KANALDA?

Complexe Sportif de Fes'te oynanacak Nijerya-Mozambik maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VICTOR OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Afrika Kupası son 16 turunda Mozambik'e karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Nijerya'da gözler Süper Lig'in yıldızlarına çevrildi. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Nijerya'da Victor Osimehen, Paul Onuachu ve Wilfried Ndidi'nin ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte, Nijerya'nın muhtemel 11'i şu şekilde:

Nijerya: Nwabili; Bruno, Ajayi, Bassey, Osay-Samuel; Iwobi, Ndidi, Onyeka: Lookman, Osimhen, Adams

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel!
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli | İsrail'in uykularını kaçıracak "Gazze Barış Gücü" mesajı
Trabzonspor ayrılığı duyurdu!
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F. Karagümrük'te 4 ayrılık birden! F. Karagümrük'te 4 ayrılık birden! 13:39
ManU'da Amorim dönemi sona erdi! ManU'da Amorim dönemi sona erdi! 13:23
Nijerya-Mozambik maçı detayları Nijerya-Mozambik maçı detayları 13:10
Musaba'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı! Musaba'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı! 12:47
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trabzonspor ayrılığı duyurdu! 12:36
Antalyaspor'da hazırlıklar! Antalyaspor'da hazırlıklar! 12:36
Daha Eski
Manisa Basket'te galibiyet! Manisa Basket'te galibiyet! 12:22
F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! 12:14
Türk eskrimi'nden 128 madalya! Türk eskrimi'nden 128 madalya! 12:12
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... 12:06
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! 12:02
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 11:55