Nijerya-Mozambik MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Fas'ta oynanacak kritik karşılaşmada iki ekip de turu geçmenin hesaplarını yaparken, Osimhen, Onuachu ve Ndidi gibi yıldızlarıyla öne çıkan Nijerya'da ilk 11 tercihleri merak konusu. Maç öncesinde futbolseverler, Nijerya-Mozambik karşılaşmasının canlı yayın bilgileri, oynanacağı gün ve başlama saatini araştırıyor. Detaylar haberimizde...

NİJERYA-MOZAMBİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda oynanacak Nijerya-Mozambik maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

NİJERYA-MOZAMBİK MAÇI HANGİ KANALDA?

Complexe Sportif de Fes'te oynanacak Nijerya-Mozambik maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VICTOR OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Afrika Kupası son 16 turunda Mozambik'e karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Nijerya'da gözler Süper Lig'in yıldızlarına çevrildi. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Nijerya'da Victor Osimehen, Paul Onuachu ve Wilfried Ndidi'nin ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte, Nijerya'nın muhtemel 11'i şu şekilde:

Nijerya: Nwabili; Bruno, Ajayi, Bassey, Osay-Samuel; Iwobi, Ndidi, Onyeka: Lookman, Osimhen, Adams