CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Manisa Basket galibiyetle düşme hattından kurtuldu!

Manisa Basket galibiyetle düşme hattından kurtuldu!

Manisa Basket, art arda 5 mağlubiyetin ardından Galatasaray’ı 86-75 yenerek düşme hattından uzaklaştı ve Serhan Kavut ile ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 12:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa Basket galibiyetle düşme hattından kurtuldu!

Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket art arda 5 mağlubiyetin ardından kritik maçta güçlü rakibi Galatasaray'ı evinde 86-75 mağlup ederken düşme hattına gerilemekten de kurtuldu. Hayati öneme sahip galibiyetle 14 haftada 4 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, düşme hattındaki Karşıyaka'yı alt basamağında tutmayı başardı. Manisa Basket geçen hafta Oliver Kostic'in yerine göreve gelen Antrenör Serhan Kavut yönetiminde ilk galibiyetini de aldı.

F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok!
F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel!
DİĞER
Galatasaray’dan ilk transfer! Anlaşma sağlandı
Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli | İsrail'in uykularını kaçıracak "Gazze Barış Gücü" mesajı
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti...
Inter'den resmi açıklama! Frattesi ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! 12:14
Türk eskrimi'nden 128 madalya! Türk eskrimi'nden 128 madalya! 12:12
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... 12:06
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! 12:02
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 11:55
Avrupa liglerinde liderler! Avrupa liglerinde liderler! 11:50
Daha Eski
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 11:46
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! 11:44
Cansu Özbay sakatlandı! Cansu Özbay sakatlandı! 11:38
Mısır-Benin detayları Mısır-Benin detayları 11:37
Göztepe’ye Brezilyalı forvet! Göztepe’ye Brezilyalı forvet! 11:26
Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! 11:16