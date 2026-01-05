Galatasaray'da Manuel Ugarte gelişmesi! Maliyeti belli oldu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Devler Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde UEFA listesinde 3 değişiklik hakkı bulunan ve devre arası operasyonunu buna bağlı olarak ilerleten Galatasaray, transferde önceliği defansif orta sahaya verdi.

Sarı-kırmızılıların listenin ilk sırasındaki isim Manchester United'dan Manuel Ugarte oldu. Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki oyuncuya bizzat kefil oldu.