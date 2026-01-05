Galatasaray'da Manuel Ugarte gelişmesi! Maliyeti belli oldu
Orta saha transferine öncelik veren Galatasaray, listenin üst sıralarına Manchester United'dan Manuel Ugarte'yi eklemişti. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken Premier Lig devinin Uruguaylı yıldız için istediği bonservis belli oldu. İşte detaylar...
Devler Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde UEFA listesinde 3 değişiklik hakkı bulunan ve devre arası operasyonunu buna bağlı olarak ilerleten Galatasaray, transferde önceliği defansif orta sahaya verdi.
Sarı-kırmızılıların listenin ilk sırasındaki isim Manchester United'dan Manuel Ugarte oldu. Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki oyuncuya bizzat kefil oldu.
Ugarte için 30 milyon euro bonservis istediğini bildiren Premier Lig ekibi ve kiralama formülünü ise yalnızca zorunlu satın alma maddesiyle kabul edebileceğini açıkladı.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Manchester City maçlarının ardından oluşan tabloya bağlı olarak transferde karara varacak.