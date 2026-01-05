CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. İşte o liste...

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, müsabakanın oynanacağı Adana'ya hareket etti. Sarı-lacivertlilerde kafilede yer alan futbolcular da belli oldu. Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam eden Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene ile sakatlıkları süren Archie Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin 19 kişilik Samsunspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran."

