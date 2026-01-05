Türk eskrimi 2025'i 128 madalyayla kapattı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, milli eskrimcilerin 2025’te 128 madalya kazanarak Türk eskriminde dönüm noktası oluşturduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 12:12
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, milli eskrimcilerin 2025 yılında 128 madalya kazandığını, bu başarının Türk eskrimi adına dönüm noktası olduğunu söyledi.

Abdurrahman Karataş, yaptığı açıklamada, 2025 yılının Türk eskrimi açısından hem sportif başarı hem de organizasyon gücü olarak çok verimli geçtiğini belirtti.

Karataş, "Milli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında 49 altın, 25 gümüş ve 54 bronz olmak üzere toplam 128 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda 5. sırada yer aldık." dedi.

Sportif başarıların artan katılımla desteklendiğine dikkati çeken Karataş, "2025 yılında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 106 uluslararası organizasyona bin 745 sporcumuz katılım sağladı. Türkiye'de düzenlenen 6 uluslararası organizasyona da 4 bin 671 sporcumuz katıldı. Bu sayede sporcularımız uluslararası deneyim kazandı. Federasyon olarak organizasyon kabiliyetimizi üst seviyeye taşıdık. Çok verimli bir yıl geçirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde eskrime ilginin her geçen yıl arttığını kaydeden Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lisanslı sporcu sayısımız 21 bini aştı. Aktif sporcu, antrenör ve hakem sayılarında da önemli artış söz konusu. Hedefimiz eskrimi ülke geneline yaymak, uluslararası arenada söz sahibi olmak ve Türk eskrimini kalıcı başarılarla daha ileriye taşımaktır. 2025 yılında elde edilen bu tablo, doğru planlama ve ortak emeğin bir sonucudur. İnşallah 2026 yılında da aynı başarıları elde edeceğiz."

