CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te 4 ayrılık birden!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te 4 ayrılık birden!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 13:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te 4 ayrılık birden!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ekibinde son olarak 4 oyuncu ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
DİĞER
Süper heyecan! İşte Galatasaray – Trabzonspor maçının muhtemel ilk 11’leri
Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli | İsrail'in uykularını kaçıracak "Gazze Barış Gücü" mesajı
Trabzonspor ayrılığı duyurdu!
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya-Mozambik maçı detayları Nijerya-Mozambik maçı detayları 13:10
Musaba'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı! Musaba'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı! 12:47
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trabzonspor ayrılığı duyurdu! 12:36
Antalyaspor'da hazırlıklar! Antalyaspor'da hazırlıklar! 12:36
Manisa Basket'te galibiyet! Manisa Basket'te galibiyet! 12:22
F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! 12:14
Daha Eski
Türk eskrimi'nden 128 madalya! Türk eskrimi'nden 128 madalya! 12:12
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... 12:06
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! 12:02
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 11:55
Avrupa liglerinde liderler! Avrupa liglerinde liderler! 11:50
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 11:46