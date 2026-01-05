Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlayacak!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlayacak. Organizasyonda 6 ve 7 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek çeyrek final müsabakaları, tek maç üzerinden oynanacak. Ardından yarı finale yükselen takımlar, Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.

Dörtlü Final karşılaşmaları ise Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

6 OCAK SALI:

17.30 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin

20.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın

7 OCAK ÇARŞAMBA:

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut

20.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring