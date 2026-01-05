CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlayacak!

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlayacak!

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. 6-7 Ocak’ta oynanacak tek maçlı çeyrek finallerin ardından, yarı finalistler 9-11 Ocak’ta Denizli’de Dörtlü Final’de karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları başlayacak!

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlayacak. Organizasyonda 6 ve 7 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek çeyrek final müsabakaları, tek maç üzerinden oynanacak. Ardından yarı finale yükselen takımlar, Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.

Dörtlü Final karşılaşmaları ise Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

6 OCAK SALI:

17.30 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin

20.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın

7 OCAK ÇARŞAMBA:

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut

20.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe!
G.Saray ilk transferini bitirdi! O tarihte açıklanacak
DİĞER
Süper Kupa'yı en çok kazanan takım hangisi? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...
Emekliye %12,19 ocak zammı: SSK, Bağ-Kur'lunun taban aylığı ne oldu? Hesaplar sil baştan
Mert Günok için geri sayım! İmza için o ismi bekliyor
F.Bahçe Guendouzi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Suns, Thunder'ı son saniyede yıktı Suns, Thunder'ı son saniyede yıktı 10:47
Mert Günok için geri sayım! İmza için o ismi bekliyor Mert Günok için geri sayım! İmza için o ismi bekliyor 10:38
Beşiktaş'tan Demir Ege için flaş karar! Beşiktaş'tan Demir Ege için flaş karar! 10:37
Avrupa Ligi'nde çift maç haftası! Avrupa Ligi'nde çift maç haftası! 10:37
Beşiktaş GAİN'de Ratiopharm Ulm mesaisi! Beşiktaş GAİN'de Ratiopharm Ulm mesaisi! 10:14
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk edecek! Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk edecek! 10:04
Daha Eski
A Milli Hentbol Takımı’ndan galibiyet! A Milli Hentbol Takımı’ndan galibiyet! 09:51
Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe! Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe! 09:46
G.Saray ilk transferini bitirdi! O tarihte açıklanacak G.Saray ilk transferini bitirdi! O tarihte açıklanacak 09:44
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Tyson Fury ringlere geri dönüyor! 09:37
F.Bahçe Guendouzi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Guendouzi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 09:19
Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor! Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor! 09:15