CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa Ligi’nde çift maç haftasında!

Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa Ligi’nde çift maç haftasında!

Basketbol Avrupa Ligi’nde 6. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:37 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 10:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa Ligi’nde çift maç haftasında!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 6. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 20. hafta müsabakaları 6 Ocak ve 7 Ocak Çarşamba günü, 21. hafta karşılaşmaları ise 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 6 Ocak saat 20.45'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 8 Ocak Perşembe günü TSİ 19.00'da ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Organizasyonda oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 3. sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligdeki son 3 maçını kazandı.

Bu hafta ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak Anadolu Efes, 9 Ocak Cuma günü TSİ 22.30'da ise İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak 17. sırada kendine yer buldu. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadelen mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde 20 ve 21. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20. HAFTA

6 Ocak:

20.45 Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan)

21.30 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

7 Ocak Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Kosner Baskonia (İspanya)

21. HAFTA

8 Ocak Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol-Fenerbahçe Beko

22.15 Panathinaikos AKTOR-Virtus Bologna

22.30 Valencia Basket-Monaco

22.45 Real Madrid-Maccabi Rapyd

9 Ocak Cuma:

21.00 Zalgiris-Kızılyıldız

22.15 Olympiakos-Bayern Münih

22.30 Barcelona-Partizan

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes

22.30 Kosner Baskonia-LDLC ASVEL

3 Mart Salı:

20.00 Hapoel IBI-Paris Basketbol

Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe!
G.Saray ilk transferini bitirdi! O tarihte açıklanacak
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor...
Emekliye %12,19 ocak zammı: SSK, Bağ-Kur'lunun taban aylığı ne oldu? Hesaplar sil baştan
Mert Günok için geri sayım! İmza için o ismi bekliyor
F.Bahçe Guendouzi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş GAİN'de Ratiopharm Ulm mesaisi! Beşiktaş GAİN'de Ratiopharm Ulm mesaisi! 10:14
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk edecek! Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk edecek! 10:04
A Milli Hentbol Takımı’ndan galibiyet! A Milli Hentbol Takımı’ndan galibiyet! 09:51
Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe! Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe! 09:46
G.Saray ilk transferini bitirdi! O tarihte açıklanacak G.Saray ilk transferini bitirdi! O tarihte açıklanacak 09:44
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Tyson Fury ringlere geri dönüyor! 09:37
Daha Eski
F.Bahçe Guendouzi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Guendouzi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 09:19
Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor! Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor! 09:15
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:50
"Bu kupa çok değerli" "Bu kupa çok değerli" 01:50
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! 01:50
Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! 01:50