Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa Ligi’nde çift maç haftasında!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 6. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 20. hafta müsabakaları 6 Ocak ve 7 Ocak Çarşamba günü, 21. hafta karşılaşmaları ise 8 Ocak Perşembe ve 9 Ocak Cuma günü oynanacak.
Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko, 6 Ocak saat 20.45'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, 8 Ocak Perşembe günü TSİ 19.00'da ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Organizasyonda oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 3. sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ligdeki son 3 maçını kazandı.
Bu hafta ilk maçında 7 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlayacak Anadolu Efes, 9 Ocak Cuma günü TSİ 22.30'da ise İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak 17. sırada kendine yer buldu. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadelen mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde 20 ve 21. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20. HAFTA
6 Ocak:
20.45 Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan)
21.30 Monaco (Fransa)-Partizan (Sırbistan)
22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)
22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)
22.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)
7 Ocak Çarşamba:
20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Bayern Münih (Almanya)-Kosner Baskonia (İspanya)
21. HAFTA
8 Ocak Perşembe:
19.00 Dubai Basketbol-Fenerbahçe Beko
22.15 Panathinaikos AKTOR-Virtus Bologna
22.30 Valencia Basket-Monaco
22.45 Real Madrid-Maccabi Rapyd
9 Ocak Cuma:
21.00 Zalgiris-Kızılyıldız
22.15 Olympiakos-Bayern Münih
22.30 Barcelona-Partizan
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes
22.30 Kosner Baskonia-LDLC ASVEL
3 Mart Salı:
20.00 Hapoel IBI-Paris Basketbol