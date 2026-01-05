Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hamit Kaplan, vefatının 50. yılında anıldı!

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Hamit Kaplan, vefatının 50. yılında memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında anıldı.

5 Ocak 1976'da Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hamit Kaplan için mezarı başında anma programı düzenlendi. Protokol üyeleri, ailesi ve sporcular dualar ettikleri Kaplan'ın müzeye dönüştürülen evine de ziyarette bulundu.

"NASIL DİMDİK DURULACAĞINI HAMİT KAPLAN'DAN ÖĞRENDİK"

175 kez milli mayoyu giyen Hamit Kaplan'ın çalışkanlığı, azmi ve spor ahlakıyla Türk güreşinde bir ekol olduğunu belirten eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, "Hamit Kaplan yalnızca bir şampiyon değil bizlerin yolunu aydınlatan bir ekoldür. Biz mindere her çıktığımızda, onun taşıdığı ay-yıldızlı formanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissettik. Kazanmayı ondan öğrendik. Ama daha önemlisi nasıl kazanılacağını, nasıl dimdik durulacağını, nasıl mütevazı kalınacağını Hamit Kaplan'dan öğrendik" dedi.

GEÇEN YÜZYILDA AĞIR SIKLETTE İKİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU AMASYA'DAN ÇIKTI

Geçen yüzyılda ağır sıklette iki olimpiyat şampiyonunun Amasya'dan çıktığına işaret eden Demir, "Bu gurur Amasya'mıza aittir. Bu vesileyle Türk güreşine ömrünü adamış büyük ustamızı, efsane şampiyon Hamit Kaplan'ı rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" diye konuştu.

Törende, Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan, protokol üyeleri ve sporcular da yer aldı.