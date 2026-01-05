Fenerbahçe'de Nkunku çıkmazı! Transferdeki iki engel...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız forvet Christopher Nkunku'yu gündemine almıştı. İtalyan basını, Nkunku'nun sarı-lacivertli takıma transferine engel olan iki sebebi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 12:14
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider Galatasaray'un 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanarya'da Musaba transferi sonrası gözler forvet transferine çevrildi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun forvet transferi için 1 numaralı adayı ise Christopher Nkunku…

Sarı-lacivertli yönetimin, İtalyan çalıştırıcının Leipzig'den eski öğrencisi olan Fransız yıldızın transferini istemesinin ardından Milan ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

İtalyan basını, Christopher Nkunku transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

RESMİ TEKLİF YAPILMADI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Nkunku transferi için Milan'a resmi teklif yapmadı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için sadece bilgi aldığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Ancak Fenerbahçe'nin Milan'ın Christopher Nkunku için belirlediği 35 milyon Euro'yu ödemek istemediği ve transfer için pazarlık yapacağı aktarıldı.

Milan'ın 28 yaşındaki futbolcu için görüşmelere kapıyı kapatmadığı ancak Nkunku'nun Verona'ya attığı 2 golden sonra oyuncusunu 20-25 milyon Euro bandında bir rakama satarak sermaye kaybına uğramak istemediğinin altı çizildi.

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin hücumda sınırlı sayıda oyuncusu olduğu ve İtalyan ekibinin Fransız yıldızın satışı için aceleci davranmadığı vurgulandı.

TRANSFERDEKİ İKİ ENGEL

Öte yandan Christopher Nkunku'nun Milan'da kalmak istediği ve oyuncu için belirlenen yüksek bonservis bedelinin Fenerbahçe'nin bu transferde karşılaştığı iki engel olarak aktarıldı.

