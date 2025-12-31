Milli sualtı sporcularımızdan 2025’te tarihi başarılar!

Milli sualtı sporcuları, 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 8 altın, 8 gümüş ve 14 bronz madalya kazanırken 1 dünya rekoruna da imza attı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, 2025 sezonunun sualtı sporları açısından tarihi başarılarla geçtiğini belirterek elde edilen sonuçların sahada yürütülen planlı ve kapsayıcı çalışmaların ürünü olduğunu vurguladı.

Sağlam, Türkiye'nin ilk kez Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Yönetim Kurulu'nda temsil edildiği, Uluslararası Cankurtaran Federasyonu Avrupa (ILSE) nezdinde tam üyelik kazanıldığı, sportif cankurtarma branşında ilk kez milli takım oluşturulduğu ve Avrupa Şampiyonası'na katılım sağlandığı bilgilerini verdi.

DALICI YAŞI 12'YE İNDİ

Sağlam, yıllardır beklenen dalıcı yaşını 14'ten 12'ye çekilmesi düzenlemesinin yapıldığını söyledi.

Üyelerin kendilerini özgürce ifade etmeleri için 5 farklı çalıştay düzenlendiğini ve alınan kararların hızla hayata geçirildiğini aktaran Sağlam, "Sualtı sporları ailemizin her üyesinin ortak hedefte birleşmesiyle uluslararası başarılara imza attık. Federasyon yönetimi olarak sezon boyunca ülkemizin birçok bölgesinde sahada üyelerimizle birlikteydik. Onları dinledik, gözlemledik, beklentileri, önerileri, yapıcı eleştirilerini dikkate alarak çözüm ve eylem planımızı hızla hayata geçirdik. Yıllardır beklenen dalıcı yaşını 14'ten 12'ye çekilmesiyle ilgili düzenlemeleri yaptık ve dalıcı yaşını 12'ye çektik. Üyelerimizin faaliyetlerinin, federasyonumuzun veri trafiğinin dijital platformlardan yürütülmesi ile ilgili çok önemli projelerde büyük ilerlemeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük spor federasyonlarından olduklarına dikkati çeken Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok büyük bir sporcu ailesine sahibiz. Gelecek yıl sualtı sporlarında tarihi dönüm noktaları yaşayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Uluslararası başarılarımız ve yurt içindeki tarihi ilklerimiz, şahsım nezdinde federasyonumuza güvenen, inanan camiamızın her kademeden tüm üyelerinin eseridir. Sualtı sporlarına gönül veren, emek veren tüm üyelerimize gönülden teşekkür ederim. Gelecek sezon daha büyük başarılara birlikte imza atacağımıza olan inancım tamdır. Başarı yolunda bizleri her daim destekleyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya başta, bakanlık çalışanlarımıza, organizasyonlarımıza destek veren tüm idari ve yerel yönetimlere, emeği geçen herkese camiamız adına çok teşekkür ederim."

Milli sualtı sporcularının 2025'te öne çıkan başarıları ise şöyle:

SUALTI RAGBİSİ:

Gençler Avrupa Şampiyonası: 1 altın, 1 gümüş

SERBEST DALIŞ (HAVUZ):

Büyükler-Gençler Dünya Şampiyonası: 1 dünya rekoru, 4 altın, 5 gümüş, 5 bronz

PALETLİ YÜZME:

Gençler Dünya Şampiyonası: 1 bronz

Avrupa Şampiyonası: Büyükler kategorisinde 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz

Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası: 2 bronz

SUALTI HOKEYİ:

Büyükler Kıtalararası Avrupa-Afrika Şampiyonası: 1 altın

SUALTI GÖRÜNTÜLEME:

Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası: 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz