TRANSFER HABERİ: Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Romulo'nun ardından...

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 32 puan ile 4. sırada tamamlayan Göztepe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. İzmir ekibi geçen sezon 33 maçta 17 gol 10 asistlik performans gösteren Brezilyalı yıldızı Romulo'yu bu sezon yaz transfer döneminde 20 milyon euroluk bedelle Leipzig'e göndermişti.

A Spor'un haberine göre Almanya Bundesliga ekibi, Romulo sonrası Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı da gözüne kestirdi. Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan Göztepe'ye bedelsiz olarak katılan Kurtulan, Göztepe formasıyla ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2.50 milyon Euro olan Arda Okan Kurtulan'dan Göztepe'nin daha yüksek bir bonservis beklentisinin olduğu vurgulandı.