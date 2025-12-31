CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler!

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 11. haftasında Al Kholood, sahasında ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından Al Hilal’i ağırlıyor. Ligde topladığı 9 puanla 13. sırada yer alan ve lideki son 5 maçını kaybeden Al Kholood, güçlü rakibi karşısında savunma yaparak puan koparma peşinde. 26 puanla 3. sırada yer alan ve lider Al Nassr'ı takibini sürdüren Simone Inzaghi’nin Al Hilal’i ise, bu deplasmanda hata yapmayarak galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Peki Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 14:13
Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ar-Rass Stadyumu'nda oynanacak Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı, ligin en iyi hücum hattı ile en çok zorlanan savunmalarından birini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Al Kholood, William Troost-Ekong liderliğindeki savunmasıyla Al Hilal'in yıldızlarını durdurmaya çalışırken sürpriz arayacak. Konuk ekip Al Hilal cephesinde ise, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) nedeniyle mevcut eksikler soru işaretleri yaratsa da; Ruben Neves, Milinković-Savić ve formda golcü Marcos Leonardo ile hücum gücü tam kapasite sahada olacak. İşte Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı detayları...

Al Kholood-Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı 31 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Kholood-Al Hilal Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında oynanacak Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Al Kholood-Al Hilal Riyadh MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

Al Kholood-Al Hilal Riyadh MUHTEMEL 11'LER

Al Kholood: Cozzani; Gyomber, Troost-Ekong, Pinas, Al Shehri; Al Aliwa, Al Dawsari, Buckley, Sawan; Enrique, Bahebri

Al Hilal Riyadh: Al Rubaie; Al Yami, Akcicek, Tambakti, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Leonardo, Malcom

