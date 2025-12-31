Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler!

Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ar-Rass Stadyumu'nda oynanacak Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı, ligin en iyi hücum hattı ile en çok zorlanan savunmalarından birini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Al Kholood, William Troost-Ekong liderliğindeki savunmasıyla Al Hilal'in yıldızlarını durdurmaya çalışırken sürpriz arayacak. Konuk ekip Al Hilal cephesinde ise, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) nedeniyle mevcut eksikler soru işaretleri yaratsa da; Ruben Neves, Milinković-Savić ve formda golcü Marcos Leonardo ile hücum gücü tam kapasite sahada olacak. İşte Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı detayları...

Al Kholood-Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı 31 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Kholood-Al Hilal Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında oynanacak Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Al Kholood-Al Hilal Riyadh MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

Al Kholood-Al Hilal Riyadh MUHTEMEL 11'LER

Al Kholood: Cozzani; Gyomber, Troost-Ekong, Pinas, Al Shehri; Al Aliwa, Al Dawsari, Buckley, Sawan; Enrique, Bahebri

Al Hilal Riyadh: Al Rubaie; Al Yami, Akcicek, Tambakti, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Leonardo, Malcom