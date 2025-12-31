CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Katar'da sona erdi!

Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Katar'da sona erdi!

2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda Türkiye’den yarışan büyükustalar ve uluslararası ustalar, açık ve kadınlar kategorilerinde başarılı performanslar sergiledi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 09:55 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 10:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Katar'da sona erdi!

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, yıldırım satranç (blitz) müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre açık kategoride 248, kadınlar kategorisinde ise 142 sporcunun yarıştığı organizasyonda büyükustalar (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal, Cem Kaan Gökerkan ile uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık ve kadın uluslararası usta (WIM) Gülenay Aydın mücadele etti.

Açık kategoride Yağız Kaan Erdoğmuş, 11,5 puanla turnuvayı 42. sırada tamamlayarak ilk 50 içinde yer alırken Ediz Gürel 11, Vahap Şanal 10, Mustafa Yılmaz 9, Emre Can 8,5 ve Cem Kaan Gökerkan 8 puan topladı.

Kadınlar kategorisinde ise Ekaterina Atalık 7,5, Gülenay Aydın 6 puanla şampiyonayı tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, sporcuları tebrik ederek, "Ülkemizin satranç alanındaki gelişimini yansıtan bu tablo, Türk satrancının istikrarlı yükselişini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil ederek isimlerini dünya satranç sahnesine taşıyan ve bizlere büyük gurur yaşatan değerli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Satranç sporuna her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Musaba transferinde flaş gelişme!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika! İstanbul’da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı
F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de Clippers 41 sayı farkla galip! NBA'de Clippers 41 sayı farkla galip! 09:49
Kayserispor 2025’te 11 kez kazandı! Kayserispor 2025’te 11 kez kazandı! 09:38
Galatasaray Çağdaş Faktoring’den galibiyet! Galatasaray Çağdaş Faktoring’den galibiyet! 09:29
Ekvator Ginesi-Cezayir maçı detayları! Ekvator Ginesi-Cezayir maçı detayları! 09:27
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! 09:27
Premier Lig lideri Arsenal! Premier Lig lideri Arsenal! 09:09
Daha Eski
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13