Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Katar'da sona erdi!

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, yıldırım satranç (blitz) müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre açık kategoride 248, kadınlar kategorisinde ise 142 sporcunun yarıştığı organizasyonda büyükustalar (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal, Cem Kaan Gökerkan ile uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık ve kadın uluslararası usta (WIM) Gülenay Aydın mücadele etti.

Açık kategoride Yağız Kaan Erdoğmuş, 11,5 puanla turnuvayı 42. sırada tamamlayarak ilk 50 içinde yer alırken Ediz Gürel 11, Vahap Şanal 10, Mustafa Yılmaz 9, Emre Can 8,5 ve Cem Kaan Gökerkan 8 puan topladı.

Kadınlar kategorisinde ise Ekaterina Atalık 7,5, Gülenay Aydın 6 puanla şampiyonayı tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, sporcuları tebrik ederek, "Ülkemizin satranç alanındaki gelişimini yansıtan bu tablo, Türk satrancının istikrarlı yükselişini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil ederek isimlerini dünya satranç sahnesine taşıyan ve bizlere büyük gurur yaşatan değerli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Satranç sporuna her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.