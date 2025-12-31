CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor 2025'te 39 maçta 11 galibiyet aldı!

Kayserispor 2025’te 39 maçta 11 galibiyet aldı!

Kayserispor, 2025 yılında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çıktığı 39 maçta 11 galibiyet alırken, son iki sezondur yaşadığı puan kayıplarına rağmen ligde kalma mücadelesini sürdürüyor. İşte detaylar...

Kayserispor 2025’te 39 maçta 11 galibiyet aldı!

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2025 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere oynadığı 39 maçta 11 kez kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 2025 yılında 37 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Süper Lig maçlarında 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon 8 kez kazanan Kayserispor, bu sezon ise 2 kez Süper Lig'de, 1 kez de Türkiye Kupası'nda galibiyet sevinci yaşadı.

Son 2 sezondur arzu ettiği puana erişmekte güçlük çeken Kayserispor, Süper Lig'de tutunmayı hedefliyor.

