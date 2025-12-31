CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Premier Lig lideri Arsenal, 2025'i galibiyetle kapadı!

Premier Lig lideri Arsenal, 2025'i galibiyetle kapadı!

Premier Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Arsenal, Emirates Stadı’nda Aston Villa’yı 4-1 mağlup ederek puanını 45’e yükseltti; Villa’nın tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 09:10
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Arsenal, Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Arsenal, Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Arsenal'a farklı galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus atarken, konuk ekibin tek golünü 90+4. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona eren üçüncü sıradaki Aston Villa ise 39 puanda kaldı.

Ligde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea-Bournemouth: 2-2

Nottingham Forest-Everton: 0-2

Burnley-Newcastle United: 1-3

West Ham United-Brighton Hove Albion: 2-2

Manchester United-Wolverhampton: 1-1

