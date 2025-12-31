Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı canlı yayın bilgisi: Saati ve kanalı!

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al-Shabab Club Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele, her iki takım için de sezonun kırılma noktalarından biri olabilir. Ev sahibi Al Shabab, son haftalarda yaşadığı gol yollarındaki kısırlığı aşmaya çalışırken; teknik direktör Imanol Alguacil yönetimindeki ekip, savunmadaki sakatlıklara rağmen dirençli bir oyun planıyla sahada olacak. Diğer tarafta, ligin yeni ancak en güçlü kadrolarından birine sahip olan Al-Qadsiah, savunması ve hücumdaki etkili ismi Julian Quinones ile deplasmanda favori görünüyor. Al Shabab'ın ligde kalma mücadelesi, Al-Qadsiah'ın ise şampiyonluk yarışı yolundaki bu 90 dakika, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı detayları...

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı 31 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında oynanacak Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah MUHTEMEL 11'LER

Al Shabab Riyadh: Elneel; Barglan, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis; Khidir, Omer, Taifour; Abdallah, Eisa, Abdelrahman

Al-Qadsiah: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangare, Ouedraogo, Zougrana; Traore, Kabore, Ouattara