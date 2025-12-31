CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı canlı yayın bilgisi: Saati ve kanalı!

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı canlı yayın bilgisi: Saati ve kanalı!

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 11. haftasında Al Shabab, evinde ligin iddialı ekiplerinden Al-Qadsiah’ı konuk ediyor. Ligde topladığı 8 puanla 15. sırada yer alan ve küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Al Shabab, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor. 18 puanla 5. sırada yer alan ve zirve takibini sürdüren Al-Qadsiah ise, bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak 2025 yılını ilk 4 içerisinde kapatmayı hedefliyor. Peki Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 13:55
Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı canlı yayın bilgisi: Saati ve kanalı!

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al-Shabab Club Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele, her iki takım için de sezonun kırılma noktalarından biri olabilir. Ev sahibi Al Shabab, son haftalarda yaşadığı gol yollarındaki kısırlığı aşmaya çalışırken; teknik direktör Imanol Alguacil yönetimindeki ekip, savunmadaki sakatlıklara rağmen dirençli bir oyun planıyla sahada olacak. Diğer tarafta, ligin yeni ancak en güçlü kadrolarından birine sahip olan Al-Qadsiah, savunması ve hücumdaki etkili ismi Julian Quinones ile deplasmanda favori görünüyor. Al Shabab'ın ligde kalma mücadelesi, Al-Qadsiah'ın ise şampiyonluk yarışı yolundaki bu 90 dakika, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı detayları...

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah maçı 31 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında oynanacak Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Al Shabab Riyadh-Al-Qadsiah MUHTEMEL 11'LER

Al Shabab Riyadh: Elneel; Barglan, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis; Khidir, Omer, Taifour; Abdallah, Eisa, Abdelrahman

Al-Qadsiah: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangare, Ouedraogo, Zougrana; Traore, Kabore, Ouattara

SON DAKİKA
