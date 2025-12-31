CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 13-14 Ocak’ta oynanacak tek maçlı çeyrek finallerin ardından 16-18 Ocak’ta Dörtlü Final ile şampiyon belirlenecek. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 10:38
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenecek Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine, federasyon yöneticileri ile kupada mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, fair-play ruhunun ön planda olduğu bir organizasyon olmasını temenni ettiğini dile getirerek, "Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Burada mücadele etmeye hak kazanan takımları tebrik ediyor ve bu turnuvanın tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yıl Dörtlü Final müsabakaları HT Spor'dan naklen yayınlanacak. Basketbola verdikleri sürekli destekle bu organizasyona isim sponsoru olan Türkiye Sigorta'ya ve Türk basketboluna katkısını her platformda gösteren HT Spor'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu desteklerin, kulüplerimiz ve sporcularımız için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu özellikle vurgulamak isterim." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Yönetmeni Miray Çelik ise organizasyona katılmaya hak kazanan takımları tebrik ederek, "Kupaya isim sponsoru olarak destek veren Türkiye Sigorta'ya ve Dörtlü Final müsabakalarını canlı olarak yayınlayacak HT Spor'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Sigorta Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele edecek takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

13-14 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı kupada eşleşmeler şöyle oluştu:

ÇEYREK FİNAL:

Gaziantep Basketbol-Göztepe

Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor

Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler

Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyesi Spor

DÖRTLÜ FİNAL:

Gaziantep Basketbol/Göztepe galibi-Darüşşafaka Lassa/Konya Büyükşehir Belediyesi Spor galibi

Çayırova Belediyesi/OGM Ormanspor galibi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol/Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler galibi

