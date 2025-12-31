CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol’u 95-70 mağlup etti!

Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol’u 95-70 mağlup etti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol’u 95-70 mağlup ederek haftayı farklı galibiyetle kapattı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 09:29
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray'a 95-70 mağlup oldu.

SALON: Kadir Has Spor Salonu

HAKEMLER: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Alice Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Kamiah Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Teja Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Marine Johannes 7, Awak Kuier 15

PERİYOTLAR:

1. Periyot: 20-27 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-56 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 55-76 (Galatasaray lehine)

