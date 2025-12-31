Galatasaray, Melikgazi Kayseri Basketbol’u 95-70 mağlup etti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray'a 95-70 mağlup oldu.
SALON: Kadir Has Spor Salonu
HAKEMLER: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Alice Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Kamiah Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Teja Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Marine Johannes 7, Awak Kuier 15
PERİYOTLAR:
1. Periyot: 20-27 (Galatasaray lehine)
Devre: 40-56 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 55-76 (Galatasaray lehine)