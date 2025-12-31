HaberlerFenerbahçe Fenerbahçe'nin Musaba transferinde flaş gelişme! O maçta forma giyebilir
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Anthony Musaba hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Musaba'nın transferi için artık geri sayıma geçtiği ve Hollandalı futbolcunun o maçta forma giyebileceği öne sürüldü. (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 09:45
