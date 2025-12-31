CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Musaba transferinde flaş gelişme! O maçta forma giyebilir

Fenerbahçe'nin Musaba transferinde flaş gelişme! O maçta forma giyebilir

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Anthony Musaba hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Musaba'nın transferi için artık geri sayıma geçtiği ve Hollandalı futbolcunun o maçta forma giyebileceği öne sürüldü. (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 09:45
Fenerbahçe'nin Musaba transferinde flaş gelişme! O maçta forma giyebilir

Ara transfer döneminin başlamasına günler kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin Musaba transferinde flaş gelişme! O maçta forma giyebilir

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir transfer gündeminde bulunan Samsunsporlu Anthony Musaba'nın transferi için her konuda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin Musaba transferinde flaş gelişme! O maçta forma giyebilir

Son olarak Fenerbahçe'nin olası Musaba transferi hakkında flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Musaba transferinde flaş gelişme! O maçta forma giyebilir

MUSABA'DA GERİ SAYIM

Fenerbahçe'nin serbest kalma bedeliyle transfer etmeye yakın olduğu Anthony Musaba'da artık geri sayıma geçildi.

Fenerbahçe'nin Musaba transferinde flaş gelişme! O maçta forma giyebilir

25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun da Fenerbahçe'ye katılmaya istekli olduğu vurgulandı. Musaba'nın fiziksel olarak hazır olduğu ve Süper Kupa'da forma giyebileceği bildirildi.

