Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmiyor. A Grubu son hafta maçında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Kupada avantaj sağlamak isteyen iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkıyor. Karşılaşma A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi son gelişmeler, 11'ler ve canlı skor bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. RAMS Başakşehir - Trabzonspor maçına dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Doğan, Onur, Duarte, Ba, Operi, Umut, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov, Brnic, Da Costa.

Trabzonspor: Onuralp, Savic, Batagov, Lovik, Pina, Okay, Bouchouari, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut.

RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçını canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Trabzonspor maçı A Spor kanalında canlı yayınlanacak.

