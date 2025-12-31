Galatasaray'ın orta sahası Komşu'dan: Santiago Hezze!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
İSTİKRAR ABİDESİ
Santiago Hezze istikrarlı yapısıyla göze çarpıyor. Arjantinli orta saha, ülkesinde Huracan'da 122 resmi maça çıkarken, Olympiakos'ta da son 4 yılda 115 resmi maçta süre aldı. Antrenman disiplini ve profesyonelliğiyle tanınan Hezze, Olympiakos'un da önemli isimlerinden biri konumunda.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5 MAÇ
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Santiago Hezze, 5 karşılaşmada forma giydi. Hezze'nin Galatasaray'ın da Devler Ligi'nde olmasından dolayı transfer görüşmelerine sıcak bakabileceği dile getirildi.
DÜNYA KUPASI HEDEFİ
2024 Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin Milli Takımı'nda yer alan Santiago Hezze, 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil etmek istiyor. Hezze'nin sezonun ikinci yarısında düzenli oynayabileceği bir takımdan gelecek teklife sıcak bakacağı vurgulandı.
OLYMPIAKOS'TA TARİH YAZDI
Yunan ekibi Olympiakos'a Ağustos 2023'te transfer olan Santiago Hezze, tarihi başarılar elde etti. 24 yaşındaki Hezze, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon olan Olympiakos'un önemli bir parçasıydı. Arjantinli yıldız, çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu şampiyonluk Yunan kulübünün Avrupa'daki ilk şampiyonluğu olarak tarihe geçmişti. Hezze, Olympiakos ile 1 lig ve 1 kupa zaferi de yaşadı.
