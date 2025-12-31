CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın orta sahası Komşu'dan: Santiago Hezze!

Galatasaray'ın orta sahası Komşu'dan: Santiago Hezze!

Galatasaray, Olympiakos’ta forma giyen 24 yaşındaki Santiago Hezze’yi listesine ekledi. Sarı-kırmızılılar, Ederson ve Raphael Onyedika’dan istediği sonucu alamazsa Arjantinli orta sahaya yönelecek. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray'ın orta sahası Komşu'dan: Santiago Hezze!

Sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde birçok ismi listesinde tutuyor. Önceliğini Ederson ve Raphael Onyedika'ya veren Cimbom'da B planı da hazırlandı. Aslan, Ederson ve Onyedika'da umduğunu bulamazsa Olympiakos'ta forma giyen Santiago Hezze'yi gündemine alacak. 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, orta sahada 6 ve 8 numara oynuyor. Esas yeri 6 numara olan Hezze'nin Olympiakos ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2023 yılından bu yana Yunan kulübünde forma giyen yıldız orta saha, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılıların da kısa sürede Hezze için harekete geçmesi bekleniyor.

RIVER PLATE DE TAKİPTE

Santiago Hezze'yi Galatasaray'ın dışında ülkesi Arjantin'den River Plate de yakından takip ediyor. Ocak ayı transfer döneminde Olympiakos'un gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı. Başarılı futbolcunun piyasa değerinin 14 milyon euro olduğu kaydedildi. Olympiakos'un da önemli bir bonservis beklentisinin olduğu dile getirildi. Ağustos 2023'ten beri Yunan takımında oynayan Hezze, 115 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 5 asist yaptı. 24 yaşındaki yıldız aynı zamanda Arjantin Milli Takımı'nda oynuyor. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın transfer politikasına göre Santiago Hezze için bir karar alacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın orta sahası Komşu'dan: Santiago Hezze!

İSTİKRAR ABİDESİ

Santiago Hezze istikrarlı yapısıyla göze çarpıyor. Arjantinli orta saha, ülkesinde Huracan'da 122 resmi maça çıkarken, Olympiakos'ta da son 4 yılda 115 resmi maçta süre aldı. Antrenman disiplini ve profesyonelliğiyle tanınan Hezze, Olympiakos'un da önemli isimlerinden biri konumunda.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5 MAÇ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Santiago Hezze, 5 karşılaşmada forma giydi. Hezze'nin Galatasaray'ın da Devler Ligi'nde olmasından dolayı transfer görüşmelerine sıcak bakabileceği dile getirildi.

Galatasaray'ın orta sahası Komşu'dan: Santiago Hezze!

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

2024 Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin Milli Takımı'nda yer alan Santiago Hezze, 2026 Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil etmek istiyor. Hezze'nin sezonun ikinci yarısında düzenli oynayabileceği bir takımdan gelecek teklife sıcak bakacağı vurgulandı.

OLYMPIAKOS'TA TARİH YAZDI

Yunan ekibi Olympiakos'a Ağustos 2023'te transfer olan Santiago Hezze, tarihi başarılar elde etti. 24 yaşındaki Hezze, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon olan Olympiakos'un önemli bir parçasıydı. Arjantinli yıldız, çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu şampiyonluk Yunan kulübünün Avrupa'daki ilk şampiyonluğu olarak tarihe geçmişti. Hezze, Olympiakos ile 1 lig ve 1 kupa zaferi de yaşadı.

