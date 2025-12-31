CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Ekvator Ginesi-Cezayir maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Ekvator Ginesi-Cezayir maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası E Grubu 3. hafta mücadelesinde Ekvator Ginesi, grubun namağlup lideri Cezayir’i konuk ediyor. Oynadığı iki maçı da kaybederek 0 puanla son sırada yer alan Ekvator Ginesi, turnuvadaki kaderini belirleyecek bu maçta güçlü rakibini devirerek en iyi grup üçüncülüğü için şansını denemek istiyor. İlk iki maçında Sudan ve Burkina Faso’yu geçerek 6 puanla liderlik koltuğuna oturan Cezayir ise, 2025 yılını kayıpsız kapatarak son 16 turuna moralli girmeyi hedefliyor. İşte Ekvator Ginesi-Cezayir maçının detayları...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 09:27
Ekvator Ginesi-Cezayir maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Ekvator Ginesi-Cezayir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Rabat şehrindeki Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanacak Ekvator Ginesi-Cezayir maçı, turnuvanın en tecrübeli ekiplerinden biri olan Cezayir ile son yılların en iyilerinden Ekvator Ginesi'ni karşı karşıya getiriyor. Teknik direktör Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, üst turu garantilemenin verdiği rahatlıkla kadroda rotasyona gitmeye hazırlansa da oyun üstünlüğünü elinde tutmak istiyor. Diğer tarafta, Juan Micha idaresindeki Ekvator Ginesi ise sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada mucize bir geri dönüşe imza atmanın peşinde. İşte Ekvator Ginesi-Cezayir maç bilgileri...

EKVATOR GİNESİ-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekvator Ginesi-Cezayir maçı 31 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

EKVATOR GİNESİ-CEZAYİR MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025 E Grubu 3. haftasında, Rabad'daki Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanacak Ekvator Ginesi-Cezayir maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EKVATOR GİNESİ-CEZAYİR MUHTEMEL 11'LER

Ekvator Ginesi: Owono; Akapo, Orozco, Coco, Anieboh; Mascarell, Ganet, Machin; Salvador, Miranda, Nsue

Cezayir: Mandrea; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boulbina, Chaibi; Moussa, Amoura, Bounedjah

