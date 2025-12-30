Arsenal, Aston Villa'ya acımadı: 4-1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Arsenal, ev sahibi olduğu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Mikel Arteta'nın ekibinin gollerini; 48'da Gabriel, 52'de Zubimendi, 69'da Trossard ve 78'de Gabriel Jesus kaydetti. Konuk ekip Aston Villa'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Watkins attı.

Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 45'e yükseltti ve liderlik koltuğunda hata yapmadı. Aston Villa ise 39 puanla 3. sırada kaldı.