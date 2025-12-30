Arsenal, Aston Villa'ya acımadı: 4-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Arsenal, ev sahibi olduğu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Mikel Arteta'nın ekibinin gollerini; 48'da Gabriel, 52'de Zubimendi, 69'da Trossard ve 78'de Gabriel Jesus kaydetti. Konuk ekip Aston Villa'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Watkins attı.
Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 45'e yükseltti ve liderlik koltuğunda hata yapmadı. Aston Villa ise 39 puanla 3. sırada kaldı.