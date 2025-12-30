CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal, Aston Villa'ya acımadı: 4-1

Arsenal, Aston Villa'ya acımadı: 4-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal, sahasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 01:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı: 4-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Arsenal, ev sahibi olduğu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Mikel Arteta'nın ekibinin gollerini; 48'da Gabriel, 52'de Zubimendi, 69'da Trossard ve 78'de Gabriel Jesus kaydetti. Konuk ekip Aston Villa'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Watkins attı.

Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 45'e yükseltti ve liderlik koltuğunda hata yapmadı. Aston Villa ise 39 puanla 3. sırada kaldı.

Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı!
DİĞER
Trabzonspor ve Galatasaray'dan Gazze çağrısı! "Zulmün karşısında, mazlumun yanındayız"
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı?
Milan’dan Icardi planı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
Türk Telekom son çeyrekte yıkıldı! Türk Telekom son çeyrekte yıkıldı! 23:53
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 23:38
Ronaldo bu kez sırtıyla attı! Ronaldo bu kez sırtıyla attı! 22:48
Daha Eski
Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nikola Krstovic kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:23
Bahçeşehir Koleji farklı kazandı Bahçeşehir Koleji farklı kazandı 21:51
PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası 21:47
Onuachu attı Nijerya kazandı! Onuachu attı Nijerya kazandı! 21:11
Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde! Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde! 20:59
Cimbom, Fırtına'ya hazırlanıyor! Cimbom, Fırtına'ya hazırlanıyor! 20:04