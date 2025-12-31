CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Los Angeles Clippers 41 sayı farkla galip!

NBA'de Los Angeles Clippers 41 sayı farkla galip!

NBA'de Los Angeles Clippers, konuk ettiği Sacramento Kings'i 131-90'luk skorla mağlup etti ve üst üste 5, toplamda da 11. galibiyetini kazandı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 09:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Los Angeles Clippers 41 sayı farkla galip!

NBA'de heyecan 4 karşılaşmayla devam etti. Philadelphia 76ers, FedExForum'da karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı VJ Edgecombe'nin son saniyelerde attığı üçlükle 139-136'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 17. galibiyetini kazanan Philadelphia'da Tyrese Maxey 34 sayı, 12 ribaund, Joel Embiid 34 sayı, 8 ribaund ve VJ Edgecombe 25 sayıyla oynarken, milli basketbolcu Adem Bona da 25 dakika sürede 4 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Memphis'te ise Ja Morant'ın 40, Cedric Coward'ın da 28 sayısı galibiyete yetmedi.

Clippers, Kings'i farklı geçti, üst üste 5. kez kazandı

Los Angeles Clippers evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 131-90 gibi farklı skorla yendi ve üst üste 5, toplamda da 11. galibiyetini elde etti. Clippers'te Kawhi Leonard 33 sayı ve James Harden da 21 sayıyla ön plana çıktı. Ligdeki 25. mağlubiyetini alan Sacramento'da ise Nique Clifford 18 sayı, Russell Westbrook ile Maxime Raynaud da 12'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Memphis Grizzlies: 136 - Philadelphia 76ers: 139

Utah Jazz: 119 - Boston Celtics: 129

Los Angeles Lakers: 106 - Detroit Pistons: 128

Los Angeles Clippers: 131 - Sacramento Kings: 90

Musaba transferinde flaş gelişme!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Galatasaray'dan Osimhen'in arkadaşı için resmi teklif! Okan Buruk'un gözdesiydi...
Son dakika! İstanbul’da gece yarısı DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı
F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
G.Saray'ın orta sahası Komşu'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Premier Lig lideri Arsenal! Premier Lig lideri Arsenal! 09:09
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:14
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 01:14
Daha Eski
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:08
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! G.Saray ve Trabzonspor'dan Filistin çağrısı! 00:14
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 00:14
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 00:14