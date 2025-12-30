Manchester United, Wolverhampton ile yenişemedi: 1-1

İngiltere Premier Lig'de heyecan 19. haftasında hız kesmeden devam etti. Ligde üst sıraları zorlayan Manchester United, sahasında dibe demir atmış Wolverhampton'u ağırladı. Devre arasına 1-1'lik eşitlik ile gidilen mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Old Trafford'da puanlar paylaşıldı. Bu sonuç ile birlikte Wolves, 11 maçın ardından hanesine puan yazdırmayı başardı ve 3 puana yükseldi. Manchester United ise sahasında güçsüz rakibine diş geçiremedi ve 30 puan ile 6. sırada kaldı.

Manchester United'ın golünü dakika 27'de Joshua Zirkzee kaydederken Wolves'ta puanı kurtaran isim 45. dakikada fileleri havalandıran Ladislav Krejci oldu.