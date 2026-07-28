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Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler
Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması da netleşmeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği Fred'in, mevcut yabancı oyuncu kuralı nedeniyle satılması gündeme geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de şu anda transfer kadar kafa yorulan konulardan birisi 10+4 kuralı.
Yeni sezon planlamasında yer alan bazı isimleri göndermek zorunda olan sarılacivertlilerde özellikle Fred'in ismi ayrılık haberlerinin içinde yer alıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ısrarla Brezilyalı yıldızı kadroda tutmak istediğini söylesemişti.
Ancak yönetim 10+4 kuralı nedeniyle büyük ihtimalle Fred'le yolları ayırmak zorunda kalacak.
Bir süredir tecrübeli yıldızı transfer etmek istediği belirtilen Atletico Mineiro'dan flaş bir hamle geldi.
Brezilya basınına göre kulüpten bazı yetkililer Fred transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe yönetimiyle resmen masaya oturan Atletico Mineiro'nun nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.
Takvim'in haberine göre, Fred'in kariyerine ülkesinde devam etmek istediği öne sürülüyor.
33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Fred'in Transfermarkt verilerine göre 4 milyon 500 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.