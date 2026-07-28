CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması da netleşmeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği Fred'in, mevcut yabancı oyuncu kuralı nedeniyle satılması gündeme geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe'de şu anda transfer kadar kafa yorulan konulardan birisi 10+4 kuralı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Yeni sezon planlamasında yer alan bazı isimleri göndermek zorunda olan sarılacivertlilerde özellikle Fred'in ismi ayrılık haberlerinin içinde yer alıyor.

Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Teknik direktör İsmail Kartal ısrarla Brezilyalı yıldızı kadroda tutmak istediğini söylesemişti.

Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Ancak yönetim 10+4 kuralı nedeniyle büyük ihtimalle Fred'le yolları ayırmak zorunda kalacak.

Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Bir süredir tecrübeli yıldızı transfer etmek istediği belirtilen Atletico Mineiro'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Brezilya basınına göre kulüpten bazı yetkililer Fred transferini bitirmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Fenerbahçe yönetimiyle resmen masaya oturan Atletico Mineiro'nun nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.

Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

Takvim'in haberine göre, Fred'in kariyerine ülkesinde devam etmek istediği öne sürülüyor.

Fenerbahçeli yıldız ülkesine dönüyor! Transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiler

33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
10 numara transferinde G.Saray'a bir kötü haber daha! 10 numara transferinde G.Saray'a bir kötü haber daha! 01:02
Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet 01:01
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi 01:01
Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! 01:01
Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! 01:01
Daha Eski
Fırtına'ya 18'lik golcü! Anlaşma sağlandı Fırtına'ya 18'lik golcü! Anlaşma sağlandı 01:01
G.Saray'dan Reijnders bombası! G.Saray'dan Reijnders bombası! 01:01
İsmail Kartal'a Fred şoku! Sözleşme feshi... İsmail Kartal'a Fred şoku! Sözleşme feshi... 01:01
Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon... Musiala gerçeği ortaya çıktı! Gelecek sezon... 01:01
Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye... Transferde büyük pişmanlık! Pape Gueye... 01:01
F.Bahçe'de yıldız isim ucuza gönderilmeyecek! F.Bahçe'de yıldız isim ucuza gönderilmeyecek! 01:01