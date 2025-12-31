CANLI SKOR ANA SAYFA
Gabriel Sara'ya Ada'ya geri mi dönüyor? Galatasaray'ın transfer kararı...

Gabriel Sara'ya Ada'ya geri mi dönüyor? Galatasaray'ın transfer kararı...

Galatasaray'da ismi zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Gabriel Sara hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcuya Premier Lig ekibinin talip olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın ise olası ayrılığa dair dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 13:23
Gabriel Sara'ya Ada'ya geri mi dönüyor? Galatasaray'ın transfer kararı...

Ara transfer döneminin başlamasına günler kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda olası yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Gabriel Sara'ya Ada'ya geri mi dönüyor? Galatasaray'ın transfer kararı...

Bu doğrultuda ismi zaman zaman Galatasaray'dan ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Gabriel Sara ile ilgili son olarak dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Gabriel Sara'ya Ada'ya geri mi dönüyor? Galatasaray'ın transfer kararı...

İlk devrenin son bölümünde ciddi bir çıkış yakalayan ve beklenen performansına ulaşmaya başlayan Gabriel Sara'ya talip çıktı. Takvim'in Ada basınında yer alan haberlerden yaptığı derlemeye göre Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brezilyalı orta alan oyuncusuyla yakından ilgileniyor.

Gabriel Sara'ya Ada'ya geri mi dönüyor? Galatasaray'ın transfer kararı...

İngiliz ekibinin Norwich City kariyerinden dolayı Sara'yı uzun süredir takip ettiği ve şu anda transfer listesinin üst sıralarında 26 yaşındaki futbolcunun olduğu belirtildi. Leeds United'ın yeni yılın ilk haftasında Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı da haberde yer aldı.

Gabriel Sara'ya Ada'ya geri mi dönüyor? Galatasaray'ın transfer kararı...

Teknik Direktör Okan Buruk şu anda Sara'nın performansından memnun olsa da yönetimin tekliflere açık olduğu ifade ediliyor. Özellikle orta alana yapılacak transfere kaynak oluşturma adına Brezilyalı yıldız için Leeds'le masaya oturulabileceği öğrenildi. Sezonun ilk yarısında 24 maça çıkan Sara 2 gol atıp 2 asist yaptı.

