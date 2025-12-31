CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den olağanüstü genel kurul kararı!

Fenerbahçe'den olağanüstü genel kurul kararı!

Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 12:04 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 12:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den olağanüstü genel kurul kararı!

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın son kararının seçimin sezon sonu yapılması yönünde olduğu belirtildi. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe tarafından bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası resmi açıklamanın yapılması beklendiği vurgulandı.

G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
DİĞER
Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası!
F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım 2025’te zirvede! A Milli Takım 2025’te zirvede! 12:06
F.Bahçe'den olağanüstü kongre kararı! F.Bahçe'den olağanüstü kongre kararı! 12:03
2025’te Avrupa futbolunda tarihi zaferler! 2025’te Avrupa futbolunda tarihi zaferler! 11:34
Beşiktaş'ın sol beki Brezilya'dan gelecek! Beşiktaş'ın sol beki Brezilya'dan gelecek! 11:23
Ahmed Ildız Göztepe’den ayrıldı! Ahmed Ildız Göztepe’den ayrıldı! 11:18
Nikola Jokic 4 hafta sahalardan uzak! Nikola Jokic 4 hafta sahalardan uzak! 11:06
Daha Eski
Sakaryaspor yeni hocasını böyle duyurdu! Sakaryaspor yeni hocasını böyle duyurdu! 11:02
Mozambik-Kamerun maçı ayrıntıları! Mozambik-Kamerun maçı ayrıntıları! 10:52
Gabon-Fildişi Sahili karşı karşıya! Gabon-Fildişi Sahili karşı karşıya! 10:38
Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler! Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler! 10:37
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 10:32
Sudan-Burkina Faso maçı hakkında! Sudan-Burkina Faso maçı hakkında! 10:24