Fenerbahçe'den olağanüstü genel kurul kararı!

Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı öğrenildi. Başkan Sadettin Saran'ın son kararının seçimin sezon sonu yapılması yönünde olduğu belirtildi. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe tarafından bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası resmi açıklamanın yapılması beklendiği vurgulandı.