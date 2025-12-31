CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Neom-Al Ittihad maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Neom-Al Ittihad maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nin 11. haftasında Neom SC, sahasında ligin köklü devlerinden Al Ittihad’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 17 puanla 7. sırada yer alan ve son maçında Al Najma’yı 2-1 geçerek moral bulan Neom, yıldızlar topluluğu rakibi karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyor. Aynı puanla averaj farkıyla 6. sırada bulunan Al Ittihad ise, Karim Benzema önderliğinde kazanarak zirve yarışına tutunmayı ve 2025 yılını ilk 5 içerisinde noktalamayı hedefliyor. İşte Neom-Al Ittihad maçının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 13:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Neom-Al Ittihad maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Neom-Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Neom ile Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Neom, kadrosundaki Alexandre Lacazette ve Said Benrahma gibi Avrupa tecrübesi yüksek isimlerle rakip savunmayı zorlamayı planlıyor. Konuk ekip Al Ittihad cephesinde ise, teknik direktör Sergio Conceiçao yönetiminde N'Golo Kante ve Fabinho gibi isimlerle orta saha üstünlüğünü ele alma hesabı yapılıyor. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği bu doksan dakika, hem taktiksel derinliği hem de yıldız oyuncuların bireysel düellolarıyla yılın son gününde futbolseverlere bir şölen vaat ediyor. İşte Neom-Al Ittihad maçının detayları...

Neom-Al Ittihad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neom-Al Ittihad maçı 31 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 18.25'te başlayacak.

Neom-Al Ittihad MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında oynanacak Neom-Al Ittihad maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

NEOM-AL ITTİHAD MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

Neom-Al Ittihad MUHTEMEL 11'LER

Neom: Maximiano; Al Asmari, Al Dawsari, Zeze, Abdi; Al Ali, Doucoure, Kone, Benrahma; Abdu, Lacazette

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Fabinho, Kante, Al Ghamdi; Bergwijn, Benzema, Roger

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan flaş Sara kararı!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
DİĞER
Beşiktaş'tan Rafa Silva yerine bomba transfer! Sergen Yalçın'dan onay bile çıktı...
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! Göztepeli genç yıldız için Leipzig devrede! 12:47
Masa Tenisi'nde yeni yıl hedefi! Masa Tenisi'nde yeni yıl hedefi! 12:32
Milli sualtı sporcularımız tarih yazdı! Milli sualtı sporcularımız tarih yazdı! 12:22
A Milli Takım 2025’te zirvede! A Milli Takım 2025’te zirvede! 12:06
F.Bahçe'den olağanüstü genel kurul kararı! F.Bahçe'den olağanüstü genel kurul kararı! 12:03
2025’te Avrupa futbolunda tarihi zaferler! 2025’te Avrupa futbolunda tarihi zaferler! 11:34
Daha Eski
Beşiktaş'ın sol beki Brezilya'dan gelecek! Beşiktaş'ın sol beki Brezilya'dan gelecek! 11:23
Ahmed Ildız Göztepe’den ayrıldı! Ahmed Ildız Göztepe’den ayrıldı! 11:18
Nikola Jokic 4 hafta sahalardan uzak! Nikola Jokic 4 hafta sahalardan uzak! 11:06
Sakaryaspor yeni hocasını böyle duyurdu! Sakaryaspor yeni hocasını böyle duyurdu! 11:02
Mozambik-Kamerun maçı ayrıntıları! Mozambik-Kamerun maçı ayrıntıları! 10:52
Gabon-Fildişi Sahili karşı karşıya! Gabon-Fildişi Sahili karşı karşıya! 10:38