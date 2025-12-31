Neom-Al Ittihad maçı canlı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Neom-Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Neom ile Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Neom, kadrosundaki Alexandre Lacazette ve Said Benrahma gibi Avrupa tecrübesi yüksek isimlerle rakip savunmayı zorlamayı planlıyor. Konuk ekip Al Ittihad cephesinde ise, teknik direktör Sergio Conceiçao yönetiminde N'Golo Kante ve Fabinho gibi isimlerle orta saha üstünlüğünü ele alma hesabı yapılıyor. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği bu doksan dakika, hem taktiksel derinliği hem de yıldız oyuncuların bireysel düellolarıyla yılın son gününde futbolseverlere bir şölen vaat ediyor. İşte Neom-Al Ittihad maçının detayları...

Neom-Al Ittihad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Neom-Al Ittihad maçı 31 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 18.25'te başlayacak.

Neom-Al Ittihad MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında oynanacak Neom-Al Ittihad maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

NEOM-AL ITTİHAD MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

Neom-Al Ittihad MUHTEMEL 11'LER

Neom: Maximiano; Al Asmari, Al Dawsari, Zeze, Abdi; Al Ali, Doucoure, Kone, Benrahma; Abdu, Lacazette

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Fabinho, Kante, Al Ghamdi; Bergwijn, Benzema, Roger