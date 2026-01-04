Olaylı derbide Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 101-87 yendi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 22:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 22:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbide Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 101-87 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN'in, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 13 maçlık serisi sona erdi ve Fenerbahçe Beko, 26 puan toplayarak ligde 2.sıraya yükseldi.

MAÇ YARIDA KESİLDİ

Derbinin 4. çeyreğinde tribünlerde artan küfürlü tezahüratlar nedeniyle 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Hakemler, gerekli güvenliğin sağlanmasının ardından sahaya dönerek mücadelenin kalan bölümünü oynattı.

