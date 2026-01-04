Kamerun, Güney Afrika’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kamerun, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Güney Afrika’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 01:26
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Güney Afrika ile Kamerun karşı karşıya geldi. Al Medina Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Kenyalı hakem Peter Waweru Kamaku düdük çaldı. Çekişmeli geçen mücadeleyi Kamerun, 2-1'lik skorla kazandı. Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada Junior Tchamadeu ile 47'nci dakikada Christian Kofane kaydetti. Güney Afrika'nın tek golü ise 88'inci dakikada Evidence Makgopa'dan geldi. Kamerun'da RAMS Başakşehirli Olivier Kemen, mücadelenin 79'uncu dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Kamerun çeyrek final biletini alırken, Güney Afrika ise turnuvaya veda etti. Kamerun, çeyrek finalde Fas ile karşı karşıya gelecek.

