Manchester City ile Chelsea yenişemedi: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında heyecan Manchester City-Chelsea mücadelesi ile sürdü. Etihad Stadyumu'nda ilk 45 dakika Manchester City'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi takımı öne geçiren gol dakika 42'de Tijjani Reijnders'tan geldi. İkinci yarıda dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Enzo Fernandez, Manchester City ağlarını sarsarak skoru eşitledi ve takımına 1 puanı uzatma dakikalarında getirdi. Bu sonuç ile birlikte Manchester City 42, Chelsea ise 31 puana yükseldi.