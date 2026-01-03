Türk Telekom'u yenen Trabzonspor seriyi 5'e çıkardı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Türk Telekom'u konuk etti. İlk periyodu 25-22, devreyi ise 49-40 önde kapatan bordo-mavililer, üçüncü çeyreği ise 72-64 önde bitirdi. Etkili oyununu sürdüren Trabzonspor, son periyotta sahadan 92-84 galip ayrıldı. Bu sonuç ile birlikte bordo-mavililer galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER