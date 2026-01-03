CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupayı müzesine götürdü!

Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupayı müzesine götürdü!

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nda 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında OFI'yi 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 01:12 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 01:14
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupayı müzesine götürdü!

Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

DİĞER
