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Anasayfa Galatasaray Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! 3 isim kafilede yok

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! 3 isim kafilede yok

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın Ankara kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcu kadroda yer almadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 15:29
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı! 3 isim kafilede yok

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi Ankara'ya giden sarı-kırmızılıların kamp kafilesi açıklandı.

Sarı-kırmızılılarda kart cezalıları Lucas Torreira ve Lesley Ugochuwkwu ile sakatlığı devam eden Wilfried Singo, Ankara'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Başkent kafilesinde şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.

Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray maçı, 17 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak.

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