Temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Football Meets Data, Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un tur ihtimallerini açıkladı. Verilere göre Beşiktaş ve Trabzonspor üst tura yükselme konusunda avantajlı durumda. İşte o ihtimaller...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 19:33
Kara Kartal'ın ilk 24 ihtimali ise %98.9 olarak görülüyor.
FMD verileri, Beşiktaş'ın elenme ihtimalini ise %1.1 olarak hesapladı.
TRABZONSPOR
Trabzonspor, Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS'u 4-2 mağlup etti.
3 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu oranlarla üst tura yükselme konusunda avantajlı görünüyor.
Trabzonspor'un ilk 8'e girme ihtimali yüzde 36,3 olarak belirlendi.
Bordo-mavililerin ilk 24'e kalma şansı yüzde 91,8.
Elenme ihtimali ise yüzde 8,2 olarak hesaplandı.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında evinde Roma ile 1-1 berabere kalmış, 2. haftasında ise Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.
1 puanı bulunan ve 28. sırada yer alan Fenerbahçe'nin üst tur şansı, kalan maçlarda alacağı sonuçlara bağlı olacak.
Fenerbahçe'nin ilk 8'e girme ihtimali yüzde 2,5 olarak hesaplandı.
Sarı-lacivertlilerin ilk 24'e kalma şansı yüzde 45,6.
Elenme ihtimali ise yüzde 54,4 olarak belirlendi.
GALATASARAY
Galatasaray, Devler Ligi ilk haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuş, son maçında ise Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybetmişti.
Henüz puanla tanışamayan Sarı-kırmızılılar, üst tur umutlarını sürdürmek için kalan maçlarda puan arayacak.
Galatasaray'ın ilk 8'e girme ihtimali yüzde 0,7 olarak açıklandı.
Sarı-kırmızılıların ilk 24'e kalma şansı yüzde 28,4.
Elenme ihtimali ise yüzde 71,6 olarak hesaplandı.
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