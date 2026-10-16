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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Football Meets Data, Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un tur ihtimallerini açıkladı. Verilere göre Beşiktaş ve Trabzonspor üst tura yükselme konusunda avantajlı durumda. İşte o ihtimaller...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 19:33
Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah beyazlı temsilcimiz, ilk maçında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yenmiş, ikinci maçında da Alman takımı Hoffenheim'i deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

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Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

7 gol atan, 3 gol yiyen ve 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan Beşiktaş lig aşamasında şu an 4. sırada yer alıyor.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FMD' verilerine göre Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girme şansı %60.1.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Kara Kartal'ın ilk 24 ihtimali ise %98.9 olarak görülüyor.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FMD verileri, Beşiktaş'ın elenme ihtimalini ise %1.1 olarak hesapladı.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS'u 4-2 mağlup etti.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu oranlarla üst tura yükselme konusunda avantajlı görünüyor.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor'un ilk 8'e girme ihtimali yüzde 36,3 olarak belirlendi.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Bordo-mavililerin ilk 24'e kalma şansı yüzde 91,8.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Elenme ihtimali ise yüzde 8,2 olarak hesaplandı.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında evinde Roma ile 1-1 berabere kalmış, 2. haftasında ise Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1 puanı bulunan ve 28. sırada yer alan Fenerbahçe'nin üst tur şansı, kalan maçlarda alacağı sonuçlara bağlı olacak.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe'nin ilk 8'e girme ihtimali yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı-lacivertlilerin ilk 24'e kalma şansı yüzde 45,6.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Elenme ihtimali ise yüzde 54,4 olarak belirlendi.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY

Galatasaray, Devler Ligi ilk haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuş, son maçında ise Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybetmişti.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Henüz puanla tanışamayan Sarı-kırmızılılar, üst tur umutlarını sürdürmek için kalan maçlarda puan arayacak.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray'ın ilk 8'e girme ihtimali yüzde 0,7 olarak açıklandı.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Sarı-kırmızılıların ilk 24'e kalma şansı yüzde 28,4.

Avrupa'da temsilcilerimizin tur ihtimalleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Elenme ihtimali ise yüzde 71,6 olarak hesaplandı.

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