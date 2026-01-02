CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Jose Mourinho'dan Rafa Silva ve Arseniy Batagov için açıklama!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho adı çalıştırdığı takım Benfica ile anılan Beşiktaşlı Rafa Silva ve Trabzonsporlu Arseniy Batagov hakkında konuştu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 18:05 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 20:29
Estoril ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho düzenlediği basın toplantısında Portekizli bir gazetecinin, "Wesley, Rafa Silva ve André Luiz ile ilgileniyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Bu tarz transfer iddialarına mesafeli yaklaştığını belirten Mourinho, "Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşmuş olurum" ifadelerini kullandı.

"BATAGOV'U ARAŞTIRMAK ZORUNDA KALDIM"

Portekizli teknik adam açıklamalarının devamında. Trabzonsporlu Arseniy Batagov ile ilgili iddialara da değindi. Genç oyuncuyu daha önce tanımadığını belirten Portekizli teknik direktör, "Son günlerde Batagov adında bir oyuncunun ismi ortaya çıktı. Onu hiç tanımıyordum, bu yüzden gidip araştırmak zorunda kaldım" dedi.

İŞTE O HABER

Trabzonspor'da genç yetenek için anlaşma tamam!
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
